ВС РФ используют на Украине дальнобойные самоходки "Малка"

В спецоперации на Украине российские военные используют сверхмощное и дальнобойное оружие. Например, самоходки "Малка". Они нужны для поражения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжёлой техники противника.

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