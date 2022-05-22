Российские вертолеты Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили позиции ВСУ и колонну боевой техники. По объектам военной инфраструктуры выпустили ракеты. Удар был нанесен с расстояния 5 километров

Точность обеспечивает оптико-электронная станция, установленная на вертолетах. Она позволяет обнаружить противника даже с 10 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.