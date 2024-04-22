Новости мира: акция в поддержку сектора Газа и Палестины прошла в США

Акция в поддержку сектора Газа и Палестины прошла у стен одного из самых престижных университетов США – Йельского. Студенты с плакатами назвали место митинга Площадью Газы. Рядом свою позицию отстаивали и те, кто поддерживает Израиль. Под их флагами собралось намного меньше людей.

Тем временем в аэропорту Филиппин сгорели 19 автомобилей. Пожар начался на парковке у международного терминала. Огонь быстро распространился из-за жары и ветра, но на инфраструктуру перекинуться не успел. Никто не пострадал, аэропорт работает в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.