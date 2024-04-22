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22 апреля, 13:30

Политика

Новости мира: аналитики заявили об историческом рекорде общемировых оборонных расходов

Новости мира: аналитики заявили об историческом рекорде общемировых оборонных расходов

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В Стокгольмском международном институте исследований проблем мира заявили об историческом рекорде общемировых оборонных расходов. За 2023 год страны потратили 2,44 триллиона долларов. Это около 2% от глобального ВВП. Больше всего на оборону тратит США – 916 миллиардов долларов.

Президент Польши Анджей Дуда призвал не вводить евро в стране. По его словам, это принесет проблемы для национальной экономики, а польский злотый гарантирует финансовую безопасность и независимость в кризисных ситуациях.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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