Новости часа: в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, они бросают оружие и уходят. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российская сторона готова к эвакуации из Судана, но возможности сейчас нет, заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

Москвичи выберут названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома, сообщается на портале мэра и правительства столицы.