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Новости

22 апреля, 18:30

Политика

Новости часа: в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ

Новости часа: в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

Российские артиллеристы-десантники уничтожили хорошо укрепленные позиции ВСУ

Латвия планирует передать Украине все имеющиеся у нее переносные ЗРК Stinger

Стало известно, когда в Германию прибудут танки Abrams для обучения личного состава ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин опроверг информацию о нахождении Артемовска в котле

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на вертолетах Ка-52

Американские танки Abrams для обучения личного состава ВСУ будут доставлены в Германию

Новости часа: в МИД РФ заявили о неконтролируемом характере гонки ракетных вооружений

Российская армия подорвала два украинских склада с боеприпасами в Запорожской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, они бросают оружие и уходят. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российская сторона готова к эвакуации из Судана, но возможности сейчас нет, заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

Москвичи выберут названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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