ВС РФ овладели арсеналом ВСУ в Харьковской области – МО России

Вооруженные силы России овладели арсеналом украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области", – отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что на складах, в том числе, хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми украинские военные обстреливали жилые кварталы, постоянно подвергая опасности мирное население.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.