Лавров оценил продвижение переговоров между Россией и Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди оценил продвижение переговоров между Россией и Украиной.

"Подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее медленными продвижениями российско-украинских переговоров", – сказал Лавров.

Он отметил, что заявления Киева и Владимира Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона смирилась со своей судьбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.