МО РФ показало кадры удара ракетами "Калибр" по военным объектам Украины

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям выполнил экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.