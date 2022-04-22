Росгвардейцы Москвы передали гуманитарную помощь детям Донбасса

Московские росгвардейцы передали гуманитарную помощь детям Донбасса. Это фрукты, продукты, предметы первой необходимости и детские вещи. Все это доставили в образовательный центр "Созвездие" в Красногорске, где размещены 60 вынужденных переселенцев из ДНР.

Там находятся дети с инвалидностью и ранениями. В руководстве Центра поблагодарили за оказанную помощь и отметили, что поддержка им сейчас очень нужна.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.