МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

Япония официально назвала Курильские острова "незаконно оккупированной" территорией. Об этом сообщили СМИ. Последний раз такая формулировка звучала почти 20 лет назад.

Новое определение внесли в дипломатический справочник Японии, еще известный как "Синяя книга дипломатии". МИД страны публикует ее с 1957 года. И в 2021 году там применяли другую формулировку. В ней говорилось, что спорные острова – территория, на которую распространяется суверенитет Японии.

Решение о смене статуса приняли на фоне спецоперации на Украине. Как именно это связано с вопросом о Курильских островах, не уточнили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

