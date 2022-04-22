Байден заявил, что выделит Киеву новый пакет военной помощи на 800 млн долларов

Американский президент Джо Байден заявил, что выделит Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.

Последний раз США оказывали Киеву помощь в середине апреля. Вашингтон собирался передать украинской стороне вертолеты, гаубицы, бронетранспортеры, дроны-камикадзе Switchblade, противотанковые ракеты Javelin и другие вооружения.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что поставят на Украину беспилотные воздушные системы, которые разработали специально для ВСУ. А американские специалисты научат украинских военных управлять этими беспилотниками.

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