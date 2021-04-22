Политолог рассказал, что ждет российско-чешские отношения

Политологи Дмитрий Абзалов и Алексей Наумов рассказали, что ждет российско-чешские отношения.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что комментировать сообщения властей Чехии бесполезно, поскольку зарубежные чиновники сами себе противоречат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.