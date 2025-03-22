Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 09:45

Политика

В Белом доме заявили о вероятном введении моратория на военные удары в Черном море

В Белом доме заявили о вероятном введении моратория на военные удары в Черном море

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова

Новости мира: на массовые протесты в Турции вышли тысячи людей

Российские военные проводят разминирование курского приграничья

В России могут ввести акциз на чипсы в размере 20%

Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования в США

ВСУ несколько дней пытаются прорваться в Белгородское приграничье

Протесты из-за задержания мэра Стамбула охватили всю Турцию

Противники Илона Маска подожгли электромобили Tesla в США

Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула

Мораторий на удары в Черном море может быть введен уже на следующей неделе. В Белом доме не исключают вероятность этого. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Ситуация в черноморском регионе будет обсуждаться на ближайших переговорах в Эр-Рияде. Там пройдут экспертные консультации представителей России и Штатов. Кроме этого на повестке будет и зерновая сделка, а также отмена антироссийских санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоДарья ЕрмаковаМитя КозачинскийДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика