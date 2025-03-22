22 марта, 09:45Политика
В Белом доме заявили о вероятном введении моратория на военные удары в Черном море
Мораторий на удары в Черном море может быть введен уже на следующей неделе. В Белом доме не исключают вероятность этого. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Ситуация в черноморском регионе будет обсуждаться на ближайших переговорах в Эр-Рияде. Там пройдут экспертные консультации представителей России и Штатов. Кроме этого на повестке будет и зерновая сделка, а также отмена антироссийских санкций.
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