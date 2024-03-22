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22 марта, 22:45

Политика

Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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