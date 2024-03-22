Новости мира: премьер Венгрии не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину

Запад может отправить свои войска на Украину через 2–3 месяца. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятные поначалу события чаще становятся реальностью. Так, Германия, которая когда-то заявляла, что не готова отправлять Украине смертоносное оружие, теперь передает Киеву дальнобойные ракетные системы.

Лидеры государств и правительств Евросоюза согласились на переговоры о членстве Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее стало известно о затягивании переговорного процесса по вступлению в ЕС Украины и Молдавии. Как сообщила газета Politico, соглашение по этим странам вряд ли может быть достигнуто в ближайшее время.

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