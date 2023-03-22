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22 марта, 12:28

M24.RU

Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву 22 марта. Утром самолеты китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

21 марта в Доме правительства России состоялась встреча главы КНР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.
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