22 марта, 12:28M24.RU
Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву 22 марта. Утром самолеты китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково.
20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.
21 марта в Доме правительства России состоялась встреча главы КНР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.