Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву 22 марта. Утром самолеты китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково. Это была первая заграничная поездка Си Цзиньпина после его переизбрания на должность главы государства на третий срок.

В понедельник, 20 марта, председатель КНР и президент РФ провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет. Политики обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Во вторник, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем. Об итогах визита главы КНР в столицу – в эфире телеканала Москва 24.