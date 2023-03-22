Новости часа: Лавров оценил решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Британские поставки Киеву снарядов с обедненным ураном станут дальнейшим шагом к эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Французская пенсионная реформа находится сейчас в Конституционном совете, от него зависит, вступит ли она в силу. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.