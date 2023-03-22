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Политика

Новости часа: Лавров оценил решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Новости часа: Лавров оценил решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Доля современных образцов вооружения ВКС РФ к концу 2023 года достигнет 85% – Шойгу

Глава КНР завершил свой визит в Москву

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ

МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Новости часа: умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Председатель КНР завершил свой визит в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Британские поставки Киеву снарядов с обедненным ураном станут дальнейшим шагом к эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Французская пенсионная реформа находится сейчас в Конституционном совете, от него зависит, вступит ли она в силу. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

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