Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ

МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Новости часа: умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Председатель КНР завершил свой визит в Москву

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Новости часа: Захарова назвала провокацией планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву. Самолеты председателя КНР и китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково утром 22 марта.

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы КНР на третий срок. Лидер КНР заявил, что именно Россия выбрана первой страной визита, так как это соответствует исторической логике. По его словам, РФ и Китай являются крупнейшими державами и стратегическими партнерами.

Во вторник, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика