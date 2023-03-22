Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву. Самолеты председателя КНР и китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково утром 22 марта.

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы КНР на третий срок. Лидер КНР заявил, что именно Россия выбрана первой страной визита, так как это соответствует исторической логике. По его словам, РФ и Китай являются крупнейшими державами и стратегическими партнерами.

Во вторник, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.