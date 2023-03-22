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Политика

Председатель КНР завершил свой визит в Москву

Председатель КНР завершил свой визит в Москву

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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву. Самолеты председателя КНР и китайской делегации вылетели из аэропорта Внуково утром 22 марта. Это была первая заграничная поездка Си Цзиньпина после его переизбрания на должность главы КНР на третий срок.

В понедельник, 20 марта, председатель КНР и президент РФ провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 21 марта, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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