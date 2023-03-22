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Политика

Новости часа: Захарова назвала провокацией планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Новости часа: Захарова назвала провокацией планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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Новости часа: число пострадавших от ударов ВСУ по Макеевке возросло до трех человек

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном. По ее словам, они выведут конфликт на новый уровень агрессии.

Среднее время подачи такси в Москве составляет четыре минуты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Дагестане разоблачили типографию, где в год печатали около миллиарда фальшивых рублей. Об этом заявили в ФСБ.

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