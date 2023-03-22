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Новости часа: Захарова назвала провокацией планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном. По ее словам, они выведут конфликт на новый уровень агрессии.
Среднее время подачи такси в Москве составляет четыре минуты. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Дагестане разоблачили типографию, где в год печатали около миллиарда фальшивых рублей. Об этом заявили в ФСБ.