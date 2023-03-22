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Политика

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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Великобритания планирует передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

В МИД РФ уже отреагировали на эту новость. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что западные страны хотят окончательно уничтожить Украину. А готовящиеся поставки она назвала провокацией.

Как известно, снаряд с обедненным ураном обеспечивает высокое бронебойное действие. Подробнее о том, где их уже применяли, – в эфире телеканала Москва 24.

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