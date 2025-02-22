Новости мира: представители России и США могут встретиться в ближайшие две недели

Представители России и США могут вновь встретиться в ближайшие две недели. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Перед этим, как уточнил дипломат, должен состояться контакт глав профильных ведомств. Также он обратил внимание, что в диалоге с Вашингтоном есть два вопроса, которые взаимосвязаны. Один из них – урегулирование конфликта на Украине, другой касается двусторонних вопросов. Между тем в рамках первых за несколько лет переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

На Гавайских островах началось извержение одного из самых мощных вулканов в мире Килауэа. Он выбрасывает в воздух настоящие фонтаны лавы высотой до 120 метров, потоки стекают к подножию. Местные власти предупредили жителей соседних населенных пунктов о возможной опасности, однако необходимости в эвакуации пока нет. За последние 2 месяца Килауэа извергается уже в десятый раз. Самое длительное по времени извержение продолжалось больше недели.

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