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22 февраля, 23:30

Политика

Новости мира: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

Новости мира: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

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Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова отказались заправлять в Бразилии. Поставщики топлива побоялись вторичных санкций со стороны США, которые затрагивают компании за рубежом. В правительстве страны предложили дозаправить воздушное судно в Рио-де-Жанейро.

Испанская полиция в Мадриде жестко разогнала митингующих фермеров. Как видно на кадрах, против аграриев применили резиновые дубинки. Подобные протесты сейчас проходят по всей стране.

В Мексике началось извержение крупного вулкана. Его высота более пяти километров. Он считается второй по величине вершиной в стране. В последний раз извержение там происходило в ноябре прошлого года.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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