13:30Политика
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ
Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений рассмотрит Совфед. Ранее его единогласно утвердили в Госдуме.
Несмотря на выход из ДСНВ, РФ все равно придерживается принципа о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва будет внимательно отслеживать дальнейшие действия Вашингтона и его союзников в области вооружения. Если потребуется, то Россия в любой момент может принять контрмеры, отметил Рябков.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.