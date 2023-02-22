Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений рассмотрит Совфед. Ранее его единогласно утвердили в Госдуме.

Несмотря на выход из ДСНВ, РФ все равно придерживается принципа о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва будет внимательно отслеживать дальнейшие действия Вашингтона и его союзников в области вооружения. Если потребуется, то Россия в любой момент может принять контрмеры, отметил Рябков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.