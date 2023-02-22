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13:30

Политика

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

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Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений рассмотрит Совфед. Ранее его единогласно утвердили в Госдуме.

Несмотря на выход из ДСНВ, РФ все равно придерживается принципа о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва будет внимательно отслеживать дальнейшие действия Вашингтона и его союзников в области вооружения. Если потребуется, то Россия в любой момент может принять контрмеры, отметил Рябков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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