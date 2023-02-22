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Политика

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

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Россия рассматривает взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" как акт международного терроризма. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Он также обвинил Данию, Германию и Швецию в заметании следов при расследовании подрыва газопровода.

Небензя напомнил о Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом. По его словам, диверсия на "Северных потоках" – именно тот случай, когда данный документ должны применить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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