РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

Россия рассматривает взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" как акт международного терроризма. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Он также обвинил Данию, Германию и Швецию в заметании следов при расследовании подрыва газопровода.

Небензя напомнил о Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом. По его словам, диверсия на "Северных потоках" – именно тот случай, когда данный документ должны применить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.