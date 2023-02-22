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Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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Комитет Госдумы по обороне и международным делам поддержал законопроект, который приостанавливает участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Теперь документ будет направлен в Совет Федерации.

Инициатива Владимира Путина поступила в нижнюю палату парламента после послания Федеральному собранию. По словам президента, НАТО призывает возобновить инспекции на военные объекты РФ в рамках договора и заявляет о необходимости нанести стратегическое поражение России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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