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22 января, 13:30

Политика

США инвестируют 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект

США инвестируют 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект

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Президент США Дональд Трамп объявил о создании крупнейшей компании Stargate, которая объединит усилия OpenAI, SoftBank и Oracle для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. На проект выделено 500 миллиардов долларов, начальные инвестиции составят 100 миллиардов долларов.

Цель компании – построить сеть центров обработки данных по всей территории США. Проект также направлен на разработку цифровых медкарт и индивидуальных вакцин против рака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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