22 января, 13:30Политика
США инвестируют 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект
Президент США Дональд Трамп объявил о создании крупнейшей компании Stargate, которая объединит усилия OpenAI, SoftBank и Oracle для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. На проект выделено 500 миллиардов долларов, начальные инвестиции составят 100 миллиардов долларов.
Цель компании – построить сеть центров обработки данных по всей территории США. Проект также направлен на разработку цифровых медкарт и индивидуальных вакцин против рака.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.