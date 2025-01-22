США инвестируют 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект

Президент США Дональд Трамп объявил о создании крупнейшей компании Stargate, которая объединит усилия OpenAI, SoftBank и Oracle для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. На проект выделено 500 миллиардов долларов, начальные инвестиции составят 100 миллиардов долларов.

Цель компании – построить сеть центров обработки данных по всей территории США. Проект также направлен на разработку цифровых медкарт и индивидуальных вакцин против рака.

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