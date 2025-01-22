Новости мира: Трамп столкнулся с первым иском на посту президента США

18 демократических штатов подали иск против указа президента США Дональда Трампа, ограничивающего право на гражданство. Документ лишает этого права детей, рожденных от нелегальных мигрантов или иностранцев без постоянного вида на жительство. Иск подан в первый день президентского срока Трампа, а критики назвали его действия противоречащими конституции.

Метель накрыла Новый Орлеан. В штате Луизиана выпало более 10 сантиметров снега, побив рекорд 1963 года. Объявлено чрезвычайное положение, часть дорог перекрыта.

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