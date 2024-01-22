В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина

В поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Владимир Машков.

В понедельник, 22 января, необходимое для регистрации количество – 315 тысяч – подписей передали в Центризбирком РФ. Владимир Путин стал первым самовыдвиженцем, подписные листы которого представили в ЦИК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.