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22 января, 12:45

Политика

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина

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В поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Владимир Машков.

В понедельник, 22 января, необходимое для регистрации количество – 315 тысяч – подписей передали в Центризбирком РФ. Владимир Путин стал первым самовыдвиженцем, подписные листы которого представили в ЦИК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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