Представители глубинного государства делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и вовлечь США в военный конфликт с Россией. Об этом заявила директор Национальной разведки США Талси Габбард, выступая на конференции в штате Аризона.

Габбард рассказала, что противники урегулирования конфликта обращаются к своим излюбленным тактикам, например, сливают разведданные своим друзьям в СМИ, пытаясь распространять ложный нарратив, а также разжигают страх и истерию, чтобы таким образом оправдать продолжение войны.

