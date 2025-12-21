Форма поиска по сайту

21 декабря, 08:45

Политика

Габбард заявила, что нельзя допустить военный конфликт между США и Россией

Габбард заявила, что нельзя допустить военный конфликт между США и Россией

Представители глубинного государства делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и вовлечь США в военный конфликт с Россией. Об этом заявила директор Национальной разведки США Талси Габбард, выступая на конференции в штате Аризона.

Габбард рассказала, что противники урегулирования конфликта обращаются к своим излюбленным тактикам, например, сливают разведданные своим друзьям в СМИ, пытаясь распространять ложный нарратив, а также разжигают страх и истерию, чтобы таким образом оправдать продолжение войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоПолина Брабец

