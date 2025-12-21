Новости мира: американские военные захватили танкер с венесуэльской нефтью

Американские военные захватили танкер с венесуэльской нефтью. Судно везло 2 миллиона баррелей груза для китайской компании. Эксперты уверены, что президент США Дональд Трамп так показывает силу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. С начала блокады это уже второй перехваченный танкер, причем этот корабль даже не входил в санкционные списки.

В Тель-Авиве снова проходят протесты. Сотни людей вышли на улицы на еженедельную акцию. Одно из главных требованиий – выяснить правду о событиях 7 октября 2023 года. В тот день атака ХАМАС унесла жизни 1 200 человек, еще 250 оказались в заложниках. Демонстранты винят власти в расколе общества и дискриминации арабского населения. Цена этого конфликта огромна. Например, только с одной стороны в Газе, погибли десятки тысяч жителей, а 2 миллиона человек бросили свои дома и стали беженцами.

