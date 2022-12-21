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Политика

Российские истребители нанесли новые удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ

Российские истребители нанесли новые удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ

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Российские многоцелевые истребители нанесли новые удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ. Работали экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа. Боевой вылет с аэродромов временного базирования показали в Минобороны РФ.

Как только назначенная цель была захвачена, по ней выпустили ракеты класса "воздух-поверхность". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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