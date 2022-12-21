ВС РФ уничтожили радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в ДНР

Российские войска продолжают наступать на донецком направлении. У поселка Украинка вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А под Константиновкой поражена станция контрбатарейной борьбы производства США.

Отмечается, что в воздушных боях сбиты два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.