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Политика

ВС РФ уничтожили радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в ДНР

ВС РФ уничтожили радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в ДНР

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Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29

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Российские войска продолжают наступать на донецком направлении. У поселка Украинка вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А под Константиновкой поражена станция контрбатарейной борьбы производства США.

Отмечается, что в воздушных боях сбиты два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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