"Ростех" передал в войска новые истребители Су-30СМ2. Как сообщили в компании, самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки Patriot.

Эти машины имеют отличные летно-технические характеристики. Благодаря новой радиолокационной станции истребитель может видеть дальше и точнее. Передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет истребителю эффективно противостоять оружию противника.

