Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года. В стране начнет действовать закон о технологическом сборе, который приняла Госдума.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, сопроизводители будут собирать не более 5 000 рублей с одного гаджета. В будущем этот технологический сбор планируют распространить еще и на производителей различных деталей к электронным устройствам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.