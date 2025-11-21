Форма поиска по сайту

21 ноября, 08:30

Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года

Новости мира: Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Российская армия освободила Купянск в Харьковской области

МРОТ поднимут выше 27 тыс рублей в России с 1 января

ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов с начала ноября

Россия взяла под контроль город Купянск Харьковской области

В РФ введут сбор за ввоз техники с электронной компонентной базой

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России с 1 января

МРОТ составит 27 093 рубля в России с 2026 года

Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года. В стране начнет действовать закон о технологическом сборе, который приняла Госдума.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, сопроизводители будут собирать не более 5 000 рублей с одного гаджета. В будущем этот технологический сбор планируют распространить еще и на производителей различных деталей к электронным устройствам.

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

