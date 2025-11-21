Новости мира: Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза

Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза. Об этом заявил премьер страны Милойко Спайич. При этом Черногория не является членом ЕС. Несмотря на это, власти намерены уже сейчас действовать по стандартам Евросоюза.

В Болгарии раскрыли целую сеть контрабандистов, которая воровала культурные ценности по всей Европе. Они похитили более 3 тысяч экспонатов на общую сумму порядка 100 миллионов евро. Все находки передали на хранение в Национальный исторический музей Болгарии в Софии.

