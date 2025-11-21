Форма поиска по сайту

21 ноября, 07:45

Политика

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине. Соглашение может быть подписано уже ко Дню благодарения – 27 ноября.

Официально содержание документа не раскрывается, но некоторые западные издания опубликовали якобы "сливы" из этого плана. Там сообщили о 28 пунктах, которые включают передачу части украинских территорий, признание Крыма и Донбасса российскими и снятие санкций с Москвы. В Белом доме назвали план США по Украине подготовленным с учетом реальной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

