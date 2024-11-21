Беременным женщинам и матерям с детьми до 3-х лет хотят разрешить работать удаленно. Соответствующий законопроект собираются рассмотреть в Госдуме. Авторы инициативы отметили, что сейчас работодатели не обязаны предоставлять такую возможность. Это создает дополнительные трудности для многих женщин.

Если закон примут, работа из дома поможет совмещать карьеру с воспитанием детей. Однако льгота будет доступна только если обязанности возможно выполнять дистанционно.

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