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21 ноября, 07:14

Политика

В Госдуме предложили упорядочить деятельность инфобизнесменов

В Госдуме предложили упорядочить деятельность инфобизнесменов

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Госдума начала борьбу с сомнительным инфобизнесом. Онлайн-школам хотят запретить использовать названия официальных образовательных учреждений, если они не имеют к ним отношения. Аналогичные меры могут коснуться и медицинских блогеров, за работой которых будет следить Минздрав.

Депутаты и представители Минздрава призывают к строгому регулированию онлайн-консультирования и требуют от специалистов предоставления документов об образовании. Так, председатель общественного совета при Минздраве РФ Анатолий Домников заявил, что личный осмотр врача незаменим для постановки правильного диагноза.

Госдума также планирует бороться с онлайн-школами, которые не имеют аккредитации, и контролировать использование верифицированных материалов для подготовки к экзаменам онлайн-репетиторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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