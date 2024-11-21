В Госдуме предложили упорядочить деятельность инфобизнесменов

Госдума начала борьбу с сомнительным инфобизнесом. Онлайн-школам хотят запретить использовать названия официальных образовательных учреждений, если они не имеют к ним отношения. Аналогичные меры могут коснуться и медицинских блогеров, за работой которых будет следить Минздрав.

Депутаты и представители Минздрава призывают к строгому регулированию онлайн-консультирования и требуют от специалистов предоставления документов об образовании. Так, председатель общественного совета при Минздраве РФ Анатолий Домников заявил, что личный осмотр врача незаменим для постановки правильного диагноза.

Госдума также планирует бороться с онлайн-школами, которые не имеют аккредитации, и контролировать использование верифицированных материалов для подготовки к экзаменам онлайн-репетиторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.