ВС РФ сбили шесть украинских беспилотников за сутки

Шесть беспилотников потеряла Украина за минувшие сутки в районах проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие сбивают их в том числе с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

Десантники прикрывают от нападения с воздуха подразделения и технику на земле. Сам комплекс "Стрела" способен работать из укрытия, а после поражения целей он меняет позицию за несколько минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.