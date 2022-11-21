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ВС РФ сбили шесть украинских беспилотников за сутки

ВС РФ сбили шесть украинских беспилотников за сутки

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Шесть беспилотников потеряла Украина за минувшие сутки в районах проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие сбивают их в том числе с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

Десантники прикрывают от нападения с воздуха подразделения и технику на земле. Сам комплекс "Стрела" способен работать из укрытия, а после поражения целей он меняет позицию за несколько минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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