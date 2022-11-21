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Политика

Новости мира: в Британии опасаются, что переданное Украине оружие окажется у террористов

Новости мира: в Британии опасаются, что переданное Украине оружие окажется у террористов

Инспекторов МАГАТЭ предупредили об опасности осмотров мест обстрелов на Запорожской АЭС

Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении

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Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Глава МАГАТЭ заявил о тяжелой ситуации на ЗАЭС

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В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

ВС РФ нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона ВСУ под Харьковом

Власти Британии озаботились тем, что поставляемое Украине оружие окажется у террористов. О такой опасности предупредил глава Агентства по борьбе с преступностью Великобритании Брэм Бриггар. Он сказал, что обсуждал эту угрозу с украинскими властями. В Киеве заверили британцев, что следят за тем, куда попадает оружие. Британский чиновник также добавил, что пока не имеет свидетельств продажи оружия преступникам.

Турция нанесла новые удары по сирийскому городу Кобани в Алеппо. По данным местных СМИ, в атакованных районах находятся правительственные силы Дамаска. А накануне, когда турецкие Вооруженные силы обстреляли эту же провинцию, пострадали мирные жители и сирийские военные. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров. Сама Турция ранее заявила, что удары наносятся по местам базирования рабочей партии Курдистана. Она признана террористической организацией в Турции, США и странах ЕС.

В Китае произошел первый за полгода случай смерти от коронавируса. Скончался 87-летний житель Пекина. В выходные в столице зафиксировали очередную вспышку заболеваемости – свыше 500 случаев. На карантин в нескольких районах отправили жилые дома, также усиленно следят за въездом и выездом из города. Людей просят не посещать другие его части и поменьше гулять.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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