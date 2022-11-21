Новости мира: в Британии опасаются, что переданное Украине оружие окажется у террористов

Власти Британии озаботились тем, что поставляемое Украине оружие окажется у террористов. О такой опасности предупредил глава Агентства по борьбе с преступностью Великобритании Брэм Бриггар. Он сказал, что обсуждал эту угрозу с украинскими властями. В Киеве заверили британцев, что следят за тем, куда попадает оружие. Британский чиновник также добавил, что пока не имеет свидетельств продажи оружия преступникам.

Турция нанесла новые удары по сирийскому городу Кобани в Алеппо. По данным местных СМИ, в атакованных районах находятся правительственные силы Дамаска. А накануне, когда турецкие Вооруженные силы обстреляли эту же провинцию, пострадали мирные жители и сирийские военные. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров. Сама Турция ранее заявила, что удары наносятся по местам базирования рабочей партии Курдистана. Она признана террористической организацией в Турции, США и странах ЕС.

В Китае произошел первый за полгода случай смерти от коронавируса. Скончался 87-летний житель Пекина. В выходные в столице зафиксировали очередную вспышку заболеваемости – свыше 500 случаев. На карантин в нескольких районах отправили жилые дома, также усиленно следят за въездом и выездом из города. Людей просят не посещать другие его части и поменьше гулять.

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