21 октября, 18:15

Политика

В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа

В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа. Такое предложение обсуждают в Госдуме.

Как сообщают СМИ, запрос уже направлен министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.

Речь идет о плановых работах в коммунальных сетях. Парламентарии считают, что текущие способы оповещения через приложения и электронную почту недостаточно эффективны, поскольку многие воспринимают их как спам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатехнологииобществовидеоМаксим Шаманин

