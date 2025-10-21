В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа. Такое предложение обсуждают в Госдуме.

Как сообщают СМИ, запрос уже направлен министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.

Речь идет о плановых работах в коммунальных сетях. Парламентарии считают, что текущие способы оповещения через приложения и электронную почту недостаточно эффективны, поскольку многие воспринимают их как спам.

