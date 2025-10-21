В ГД предложили запретить требовать документы, уже доступные госорганам

В Госдуме предложили запретить госучреждениям требовать от граждан документы, которые уже есть в их распоряжении. Депутат ГД Вячеслав Даванков отметил, что все необходимые сведения хранятся в цифровом виде, и ведомства могут обмениваться ими напрямую.

Парламентарии направили соответствующий запрос в Минцифры РФ. По их мнению, это упростит взаимодействие граждан с госорганами и сократит бюрократические барьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.