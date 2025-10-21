Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 09:30

Политика

В ГД предложили запретить требовать документы, уже доступные госорганам

В ГД предложили запретить требовать документы, уже доступные госорганам

В ГД рассмотрят проект об увеличении штрафов за плохую подготовку к отопительному сезону

Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

В Госдуме предложили засчитывать весь период ухода за детьми в трудовой стаж

В ГД предложили освободить от налогов матпомощь и подарки стоимостью до 10 тыс руб

Новости мира: в МИД Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Чунишино и Полтавка в зоне СВО

В Госдуме предложили запретить госучреждениям требовать от граждан документы, которые уже есть в их распоряжении. Депутат ГД Вячеслав Даванков отметил, что все необходимые сведения хранятся в цифровом виде, и ведомства могут обмениваться ими напрямую.

Парламентарии направили соответствующий запрос в Минцифры РФ. По их мнению, это упростит взаимодействие граждан с госорганами и сократит бюрократические барьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика