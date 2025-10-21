Форма поиска по сайту

21 октября, 07:30

Политика

В ГД предложили освободить от налогов матпомощь и подарки стоимостью до 10 тыс руб

В Госдуме предложили освободить от налогов матпомощь, призы и подарки стоимостью до 10 тысяч рублей. Туда же могут отнести компенсации за лекарства и выигрыши в рекламных акциях.

Сейчас необлагаемая налогом сумма подарков – 4 тысячи рублей. По словам депутатов, такой порог был установлен еще 20 лет назад. Полагают, что предлагаемая мера позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

