В ГД предложили освободить от налогов матпомощь и подарки стоимостью до 10 тыс руб

В Госдуме предложили освободить от налогов матпомощь, призы и подарки стоимостью до 10 тысяч рублей. Туда же могут отнести компенсации за лекарства и выигрыши в рекламных акциях.

Сейчас необлагаемая налогом сумма подарков – 4 тысячи рублей. По словам депутатов, такой порог был установлен еще 20 лет назад. Полагают, что предлагаемая мера позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной.

