21 октября, 07:30

Новости мира: в МИД Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Чунишино и Полтавка в зоне СВО

Япония откроет в России визовые центры

В Испании прошла многотысячная пропалестинская акция

Предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

В министерстве иностранных дел Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций. Представитель МИД Исмаил Багаи заявил, что страну поддерживают Китай и Россия. Ранее Великобритания, Германия, Франция запустили механизм восстановления международных санкций против Ирана, которые были отменены в 2015 году.

Спасатели в секторе Газа столкнулись с нехваткой оборудования и топлива при извлечении погибших из-под завалов. По их данным, под обломками зданий находятся около 10 тысяч тел. Отряды гражданской обороны попросили поскорее доставить необходимые средства, так как приходиться использовать простые ручные методы.

В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер". Они проходят на полигоне Фахрабад в Хатлонской области. В них участвуют военные России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В планах – отработать подготовку и проведение миротворческой операции и меры по биологической безопасности коалиционной армии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

