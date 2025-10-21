Новости мира: в МИД Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций

В министерстве иностранных дел Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций. Представитель МИД Исмаил Багаи заявил, что страну поддерживают Китай и Россия. Ранее Великобритания, Германия, Франция запустили механизм восстановления международных санкций против Ирана, которые были отменены в 2015 году.

Спасатели в секторе Газа столкнулись с нехваткой оборудования и топлива при извлечении погибших из-под завалов. По их данным, под обломками зданий находятся около 10 тысяч тел. Отряды гражданской обороны попросили поскорее доставить необходимые средства, так как приходиться использовать простые ручные методы.

В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер". Они проходят на полигоне Фахрабад в Хатлонской области. В них участвуют военные России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В планах – отработать подготовку и проведение миротворческой операции и меры по биологической безопасности коалиционной армии.

