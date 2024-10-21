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21 октября, 11:30

Политика

Более 300 человек потеряли ВСУ в Курской области за сутки

Более 300 человек потеряли ВСУ в Курской области за сутки

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В Курской области за сутки потери ВСУ превысили 300 человек, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, также уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, а также шесть орудий.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные атаковали формирования ВСУ сразу в 10 населенных пунктах. По всему фронту на этом участке идет планомерное наступление наших войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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