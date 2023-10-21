В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО

На купянском направлении артиллеристы группировки "Запад" уничтожили узел связи ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, важную для противника точку обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Получив координаты от разведки, российские военные нанесли удар из самоходной установки "Малка", применив осколочно-фугасные снаряды.

На данном направлении продолжаются ожесточенные бои, отметили в Минобороны. За неделю успешно отражено больше 60 атак ВСУ. По данным Минобороны, за это время украинская сторона потеряла почти тысячу человек личного состава.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.