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21 октября, 09:15

Политика

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО

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На купянском направлении артиллеристы группировки "Запад" уничтожили узел связи ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, важную для противника точку обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Получив координаты от разведки, российские военные нанесли удар из самоходной установки "Малка", применив осколочно-фугасные снаряды.

На данном направлении продолжаются ожесточенные бои, отметили в Минобороны. За неделю успешно отражено больше 60 атак ВСУ. По данным Минобороны, за это время украинская сторона потеряла почти тысячу человек личного состава.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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