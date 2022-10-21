В Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра. В списке фаворитов на этот пост пока трое кандидатов – экс-глава Минфина Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт.

О своем желании вернуться в большую политику уже заявил и Борис Джонсон, но однопартийцы обещали сделать все возможное, чтобы он не дошел даже до стадии голосования. Для участия в выборах претендентам нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии консерваторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

