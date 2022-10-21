Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 октября, 22:30

Политика

В Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра

В Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра

Россиянам рассказали о событиях прошедшего дня

Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством

Новости часа: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США

США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ на своей территории

Президент РФ подписал указ о создании координационного совета при правительстве

Новости часа: Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения ВС РФ

Песков заявил, что разговора Путина и Байдена пока нет в планах

Новости часа: воздушную тревогу объявили в двух областях Украины – СМИ

Минобороны показало кадры работы расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

В Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра. В списке фаворитов на этот пост пока трое кандидатов – экс-глава Минфина Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт.

О своем желании вернуться в большую политику уже заявил и Борис Джонсон, но однопартийцы обещали сделать все возможное, чтобы он не дошел даже до стадии голосования. Для участия в выборах претендентам нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии консерваторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика