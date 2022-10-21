Россиянам рассказали о событиях прошедшего дня

Обстрел переправы в Херсоне – это целенаправленное убийство мирных граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, 11 из них сбили системы ПВО, а одна упала в районе Антоновского моста. В результате погибли четыре человека и еще 13 пострадали. При этом жителей продолжают перевозить с правого берега Днепра на левый.

В Белгородской области после попадания снаряда загорелся склад лакокрасочного завода в Шебекине. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. При этом экстренные службы не могут начать тушение из-за продолжающихся обстрелов города. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили три человека. Он попросил местных жителей на время покинуть район, который попал под удар. Там повреждены дома, машины и торговый центр, оборваны провода.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 33 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Херсонской области и ЛНР. Об этом рассказали в Минобороны. В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства. На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, делать выводы о ее ходе пока рано. Потому что где-то мобилизация завершена, а где-то еще продолжается. По параметрам, которые оценивают в Кремле, ситуация выправилась. Необходимые уроки выносят, уточнил пресс-секретарь президента

Восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас поезда следуют только по одной линии. Что же касается автомобильной части, то по словам Хуснуллина, восстановительные работы не прекращаются ни днем, ни ночью, и в намеченные сроки мост отремонтируют. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

